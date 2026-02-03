Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szentkirályi Alexandra: Elképesztő az a kétszínűség, amit a baloldalon látunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 10:14
Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.
"Shell Kapitánynak “közel áll a szívéhez a sokszínűség” és annak is örül, hogy “Ázsiából vagy Afrikából” érkeznek emberek. Úgy tűnik, ez ilyen multis elvárás, hiszen emlékezhetünk még Bujdosó Andrea tiszás fővárosi frakcióvezető szavaira, aki szóról szóra felmondta ugyanezt a globalista szólamot" - írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében.

Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián /  Bors


 

Értjük mi, hogy a Shellnél ez határozza meg a vállalatirányítást, de Magyarország több mint egy nyugati nagy multicég. Elképesztő az a kétszínűség, amit a baloldalon látunk. Míg itthon arról beszélnek, hogy ők mindig csak a magyarok érdekeit támogatják, addig, ha Brüsszel vagy multis főnökeik kérik ellenvetés nélkül érvelnek, érzékenyítés, sokszínűség meg migránsok mellett. Mindig azt a nótát fújják, amit épp finanszírozóik kérnek tőlük. Ha maradunk a magyar úton, távol tarthatjuk az összes kétszínű multis arcot és brancsukat, akik össze-vissza hadoválnak sokszínűségről meg bevándorlókról. Megőrizhetjük az egyenes és tiszta beszédet, mert a veszélyek korában is ki kell állnunk a magyar érdekek mellett. Erre csak egy nemzeti kormány képes, ezért is a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a frakcióvezető.

Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját!

 

