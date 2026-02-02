Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szentkirályi Alexandra: nem mindegy, hogy döntünk

hollandia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 15:17
Szentkirályi Alexandraháború
Mint elmondta, két út áll előttünk.
Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán emlékeztetett, egyre világosabban látszik: egyáltalán nem mindegy, hogy döntünk! Mint fogalmazott, két út áll előttünk: maradhatunk a magyar úton, vagyis az adócsökkentések és a béke útján, vagy ráléphetünk a brüsszeli útra, háborúval, adóemelésekkel és bizonytalansággal.

Utóbbi mellett döntött Hollandia, ahol megalakult a liberális kormány, a Tisza EPP-s testvérpártjával, és azonnal bevezették a hadiadót, amit SZJA-emelés formájában szednek be. Hogy ez szebben hangozzon, “szabadság hozzájárulásnak” nevezik, de a lényegen ez mit sem változtat: háborúra készülnek és megszorításokkal sújtják az embereket. Magyarországra is ez várna, ha egy brüsszeli bábkormányt választanánk meg. A nemzeti kormány ehelyett megőrzi a békét és az adócsökkentést. Ezért a Fidesz a biztos választás

- fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

