Szentkirályi Alexandra: nem mindegy, hogy döntünk

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán emlékeztetett, egyre világosabban látszik: egyáltalán nem mindegy, hogy döntünk! Mint fogalmazott, két út áll előttünk: maradhatunk a magyar úton, vagyis az adócsökkentések és a béke útján, vagy ráléphetünk a brüsszeli útra, háborúval, adóemelésekkel és bizonytalansággal.
Utóbbi mellett döntött Hollandia, ahol megalakult a liberális kormány, a Tisza EPP-s testvérpártjával, és azonnal bevezették a hadiadót, amit SZJA-emelés formájában szednek be. Hogy ez szebben hangozzon, “szabadság hozzájárulásnak” nevezik, de a lényegen ez mit sem változtat: háborúra készülnek és megszorításokkal sújtják az embereket. Magyarországra is ez várna, ha egy brüsszeli bábkormányt választanánk meg. A nemzeti kormány ehelyett megőrzi a békét és az adócsökkentést. Ezért a Fidesz a biztos választás
- fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
