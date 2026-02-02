Utóbbi mellett döntött Hollandia, ahol megalakult a liberális kormány, a Tisza EPP-s testvérpártjával, és azonnal bevezették a hadiadót, amit SZJA-emelés formájában szednek be. Hogy ez szebben hangozzon, “szabadság hozzájárulásnak” nevezik, de a lényegen ez mit sem változtat: háborúra készülnek és megszorításokkal sújtják az embereket. Magyarországra is ez várna, ha egy brüsszeli bábkormányt választanánk meg. A nemzeti kormány ehelyett megőrzi a békét és az adócsökkentést. Ezért a Fidesz a biztos választás