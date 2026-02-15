Szentkirályi Alexandra: A nemzeti kormány nem engedi, hogy a háború elvegye a pénzünket és a fiainkat!

Orbán Viktor szombaton tartott évértékelő beszédet a Várkert Bazárban. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője itt mondta el, hogy a mostani kormány miért tesz meg mindent, hogy kimaradjunk a háborúból, amit az uniós vezetők ránk akarnak erőltetni.

Fotó: Kovács Dávid

Szentkirályi Alexandra: el tud szabadulni a pokol

Minden módon érkezik a nyomás, hogy valahogy ebbe a háborúba mi is belekeveredjünk. Ez sajnos egy egyirányú utca, egy zsákutca, hogy ha egy ország belekeveredik egy fegyveres konfliktusba, akkor onnantól kezdve tényleg el tud szabadulni a pokol és a legborzalmasabb dolgok. Orbán Viktor a mai évértékelőn is elmondta, hogy amíg a nemzeti kormány van a kormányrúd mellett, addig elképzelhetetlen az, hogy mi akár a pénzünket, akár a fiainkat odaadjuk ebbe a háborúba

- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.