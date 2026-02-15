Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: A nemzeti kormány nem engedi, hogy a háború elvegye a pénzünket és a fiainkat!

béke
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 14:20
Szentkirályi AlexandraÉvértékelő 2026évértékelő
Orbán Viktor szombaton tartott évértékelő beszédet a Várkert Bazárban. A helyszínen Szentkirályi Alexandra a béke fontosságáról beszélt.

Orbán Viktor szombaton tartott évértékelő beszédet a Várkert Bazárban. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője itt mondta el, hogy a mostani kormány miért tesz meg mindent, hogy kimaradjunk a háborúból, amit az uniós vezetők ránk akarnak erőltetni.

Fotó: Kovács Dávid

Szentkirályi Alexandra: el tud szabadulni a pokol

Minden módon érkezik a nyomás, hogy valahogy ebbe a háborúba mi is belekeveredjünk. Ez sajnos egy egyirányú utca, egy zsákutca, hogy ha egy ország belekeveredik egy fegyveres konfliktusba, akkor onnantól kezdve tényleg el tud szabadulni a pokol és a legborzalmasabb dolgok. Orbán Viktor a mai évértékelőn is elmondta, hogy amíg a nemzeti kormány van a kormányrúd mellett, addig elképzelhetetlen az, hogy mi akár a pénzünket, akár a fiainkat odaadjuk ebbe a háborúba

- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu