Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 21:53
békeorosz-ukrán háború
Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll - közölte a honvédelmi miniszter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban, miután részt vett a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén.
Bors
A szerző cikkei

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy az értekezleten feladatszabást tartott a katonai attaséknak. Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak - ismertette.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Soós Lajos

Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és "ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot".

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát 

- mondta a videó zárásaként Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A bejegyzésben az orosz-ukrán háborúra utalva azt írta, 4 éve tart már a szomszédunkban a vérontás. 

Magyarország azóta is eltántoríthatatlanul békepárti

- emelte ki.

Amikor Magyarországot zsarolni próbálják emiatt, akkor még fontosabb, hogy ne csak képviseljük álláspontunkat, hanem érthetően meg is kell magyarázni azt a fogadó országok döntéshozói előtt. Ebben pedig elengedhetetlen katonai attaséink szolgálata

- tette hozzá a miniszter.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu