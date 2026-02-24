Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy az értekezleten feladatszabást tartott a katonai attaséknak. Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak - ismertette.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Soós Lajos

Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és "ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot".

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát

- mondta a videó zárásaként Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A bejegyzésben az orosz-ukrán háborúra utalva azt írta, 4 éve tart már a szomszédunkban a vérontás.

Magyarország azóta is eltántoríthatatlanul békepárti

- emelte ki.

Amikor Magyarországot zsarolni próbálják emiatt, akkor még fontosabb, hogy ne csak képviseljük álláspontunkat, hanem érthetően meg is kell magyarázni azt a fogadó országok döntéshozói előtt. Ebben pedig elengedhetetlen katonai attaséink szolgálata

- tette hozzá a miniszter.