Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna uniós csatlakozásával megérkezne hozzánk a háború!

Orbán Viktor miniszterelnök február 14-én tartotta meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy a brüsszeli érdeket kiszolgáló Tisza Párt miért akarja leváltani a mostani kormányt.
Azért akarják leváltani ezt a kormányt, mert ez a kormány világossá tette, nem enged, nem ad pénzt Ukrajnának Brüsszelen keresztül. Nem fogja megengedni, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Megvédi azokat az értékeket, amit az elmúlt 16 évben felépített.
- nyilatkozta a honvédelmi miniszter.
Hozzátette:
Azon dolgoznak, hogy megszabaduljanak tőlünk végre, mert ez az érdeke a Brüsszelieknek, aki eldöntötte a háborút. Ez az érdeke Kijevnek, aki be akar kerülni. Hamarabb és mindenféle feltétel teljesítése nélkül az Európai Unióba. Azzal együtt meg is érkezne hozzánk a háború.
- mondta a miniszter.
