Nyugdíjasok, figyelem! Sokaknak előbb érkezik a februári nyugdíja

13. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:15
kormányinfóutalás14. havi nyugdíjnyugdíj
A kormányinfón új részletek derültek ki a februári nyugdíj kézbesítéséről. Ebben a hónapban érkezik a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is.
Bors
A szerző cikkei

A kormány tavaly úgy döntött, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek a vásárlóerejükből, ezért a rendes évi nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj mellett fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Már a héten megkezdődik a februári nyugdíjak postai úton történő kifizetése Fotó: TOMASZ TOMASZEWSKI / 123RF

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón újabb részleteket árult el a februári nyugdíj kifizetési rendjéről. A miniszter a 13. és 14. havi nyugdíj első részletével kapcsolatban elmondta, hogy akik postai úton kapják meg az időskori juttatásukat, azoknak már a megszokottnál korábban, most pénteken megkezdődik a kézbesítés. 

Azok, akiknek a bankszámlájára érkezik a nyugdíja, azok február 12-én kapják meg a rendes havi nyugdíjat, majd 13-án a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét utalják.

Mennyi plusz pénzt jelent a 13. és 14. havi nyugdíj

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly októberben 246 187 forint volt az átlagos nyugdíj Magyarországon, ez  az összeg már novemberben emelkedett, ugyanis a kormány a magasabb inflációs adat miatt 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött ősszel. Novemberben ezzel 250 125 forintra emelkedett az átlagnyugdíj.

Januártól újabb emelés történt, a 3,6 százalékos nyugdíjemeléssel már 260 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj összege, és ez alapján kapják majd februárban a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első egyheti részletét is az idősek. Azaz átlagosan 260 ezer forintnyi 13. havi és hozzá az egyheti 14. havi nyugdíjat utalja az Államkincstár. 

A 260 ezer negyede 65 ezer, így februárban mindennel együtt egy átlagnyugdíjas 325 ezer forint plusz juttatást kap a 260 ezer forintnyi havi nyugdíja mellé, összesen 585 ezer forintot.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.

A Tisza Párt Brüsszel parancsára eltörölné a plusz nyugdíjakat

Brüsszel 3000 milliárd forintot akar behajtani Magyarországtól, ez lenne a ránk eső rész abból a 800 milliárd dollárból, amit Ukrajna követel Brüsszeltől a következő 10 évre. Ursula von der Leyenék pedig azt is megmondják, hogy miről kellene lemondani a magyaroknak annak érdekében, hogy ez a pénz előálljon. A teljesség igénye nélküli felsorolás következik:

  • a 13. és 14. havi nyugdíjat, 
  • az otthonteremtési támogatásokat, 
  • a csokot, a rezsicsökkentést, 
  • az egykulcsos jövedelemadót, 
  • a munkáshitelt, 
  • az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket.

Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber - írja a Ripost

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
