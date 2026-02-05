Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kormányinfó: Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány a schengeni övezetből, akik a kényszersorozásért felelősek

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 10:19 / FRISSÍTÉS: 2026. február 05. 10:54
Gulyás GergelyVitályos Eszterkormányülés
A kormány legújabb döntéseiről számolt be Gulyás Gergely. Mutatjuk, a Kormányinfó legfontosabb részleteit!
Bors
A szerző cikkei

Kormányinfón számolt be a szerdai kormányülésén hozott döntésekről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Kormányinfó: Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tett
Kormányinfó: Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tett Fotó: Máthé Zoltán

Kormányinfó: Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel azt az Ukrajnát akarja felvenni az Európai Unóba már 2027-től, amely háborúban áll és ahol kényszersorozásokat hajtanak végre a mai napig.

Elfogadhatatlan, hogy egy katonai szolgálatra alkalmatlan magyar férfinek kellett ismét meghalnia a kényszersorozás következtében. Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány a schengeni övezetből, akik a kényszersorozásért felelősek

- tudatta a miniszter, majd hozzátette, hogy ennek az Ukrajnának akar Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást adni. Gulyás Gergely szerint erre nemet kell mondania a magyaroknak, szerinte ezért fontos, hogy minél többen töltsék ki, és küldjék vissza a postázás alatt lévő Nemzeti Petíciós kérdőíveket. Leszögezte, 

a béke pártján áll a kormány továbbra is, nem hajlandó fegyvert és katonákat küldeni, és Magyarország nem fizet Ukrajnának. 

Gulyás Gergely: A célunk, hogy ne csak 40, hanem 50, majd 60 év feletti édesanyáknak se kelljen szja-t fizetniük

A februárban érkező emelt bérekkel és családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatosan a szerdai kormányülésen meghallgatták a nemzetgazdasági minisztert, aki elmondta, a napokban a januári bérek utalásával több millió családhoz érkezik magasabb fizetés, mivel hatályba lépett számos olyan intézkedés, mint a családi adókedvezmény növelése, a pedagógusok bérének emelése, a kétgyermekes édesanyák szja mentessége. 

A célunk, hogy ne csak 40, hanem 50, majd 60 év feletti édesanyáknak se kelljen szja-t fizetniük

– közölte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, a minimálbér is emelkedett januárban, ez mintegy kétszázezer dolgozót érint Magyarországon, a garantált bérminimum pedig 700 ezer embert érint, és annak mértéke alapján a 16. helynél is jobban áll Magyarország az uniós ranglistán.

Kiemelte, hogy a pedagógusok bére is emelkedett, ebben a ciklusban sikerült megduplázni a tanári béreket, és a kulturális, szociális területen dolgozók is 15 százalékkal több pénzt kapnak. A közszférában dolgozóknak járó egymilliós támogatást is még igényelni lehet.

A 13. és 14. havi nyugdíjról is szó esett. Gulyás Gergely tudatta, hogy a postai úton érkező nyugdíjakat már holnap elkezdik kézbesíteni. 

Akik viszont utalással kapják, azoknak február 12-én utalják a rendes havi nyugdíjat és 13-án pénteken pedig érkezik a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete - szemlézte a Ripost

A kormányinfót itt tudod visszanézni:

 

