Rezsistop: Így kell majd igényelni a kedvezményt

A kormány döntése értelmében, a januárban tapasztalt szokatlan lehűlés okozta magasabb rezsiköltségeket az energiaszolgáltatók nem terhelik a lakosságra. Az alapszabály szerint, az 55 milliárd forintos keretösszegű januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.
A januári rezsistoppal kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy mindenki fog értesítést kapni a rezsistopról. Ennek a legfontosabb része, hogy aki nem gázra vagy távhőre kéri a kedvezmény, hanem a villanyszámlában érvényesítené a 30 százalékos kedvezményt, akkor azoknak a tájékoztatásban megküldött eljárásnak megfelelően kell majd jeleznie ezt.
Az MVM február 15-ig elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.
