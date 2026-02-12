Rezsistop: Így kell majd igényelni a kedvezményt

A kormány döntése értelmében, a januárban tapasztalt szokatlan lehűlés okozta magasabb rezsiköltségeket az energiaszolgáltatók nem terhelik a lakosságra. Az alapszabály szerint, az 55 milliárd forintos keretösszegű januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A januári rezsistoppal kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy mindenki fog értesítést kapni a rezsistopról. Ennek a legfontosabb része, hogy aki nem gázra vagy távhőre kéri a kedvezmény, hanem a villanyszámlában érvényesítené a 30 százalékos kedvezményt, akkor azoknak a tájékoztatásban megküldött eljárásnak megfelelően kell majd jeleznie ezt.