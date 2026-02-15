Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Rákay Philip: Soha nem volt még akkora tétje a választásoknak, mint a mostaninak!

Választások
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 15:50
Évértékelő 2026Rákay Philip
Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszínem, a Várkert Bazárban Rákay Philip az áprilisi választások fontosságáról és súlyáról beszélt.

Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszín a Várkert Bazár volt. Rákay Philip itt beszélt arról, hogy a világban egyre erősebbek a háborúpárti erők, ezért még fontosabb lett Orbán Viktor békepárti munkája.

Rákay Philip a Fidesz Évértékelőjén  Fotó: Kovács Dávid

Rákay Philip: Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának

Egészen elképesztő, ami zajlik a világban. Aki nem rakja össze, hogy mekkora a tétje a '26 áprilisi választásoknak, az tényleg valamiféle kő alatt él. Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának. Igenis bele fogunk sodródni a háborúba, ha nem Orbán Viktornak fogják hívni Magyarország miniszterelnökét.Soha az életben nem volt még ekkora tétje egy választásnak, mint a mostaninak.

- nyilatkozta Rákay Philip a Ripostnak.

