„Mit szólsz a plakátrongáláshoz?” „Milyen rongáláshoz?” - VIDEÓ

Békéscsaba nem csak az isteni finom kolbász miatt érdemel dicséretet. Most kiderült a politikai humor műfaját is magas színvonalon űzik. A hétvégi békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen felszólaló Dr. Takács Árpád a Fidesz‑KDNP Békés vármegyében és Békéscsabán aktív politikusa, akit 2025‑ben Orbán Viktor miniszterelnök nevezett ki a Fidesz Békés vármegye 1. számú egyéni választókerületének elnökévé. Így ebben a választókerületben ő indul a Fidesz jelöltjeként. Az ő plakátjait sem kímélik a vandálok. De ilyen humorral még biztos soha senki nem kezelte ezt.

A szóban forgó plakát / Forrás: Facebook

Rendhagyó reakció a plakátrongálásra

Elindult a kampány. Mindig lehet hallani, hogy ennél durvább kampány, ami most következik, még nem volt. Köszönhetően a Tisza Pártnak, aki a közbeszéd színvonalát borzasztó mértékben szállította le. De van, aki kreatívan kezeli a kihívást. Takács Árpád 2026‑os országgyűlési választáson a Fidesz egyik egyéni képviselőjelöltjeként szerepel Békéscsabán, azaz ebben a körzetben ő indítják. Szombaton, február 21-én ő is mondott beszédet a Békéscsabán megrendezett Háborúellenes Gyűlésen.

Nem véletlen, hogy most a plakátrongálók kereszttüzébe került.

De milyen plakátrongálók? Hiszen Takács Árpád a Fidesz békéscsabai jelöltje bajuszos.

Fantasztikus dolog, hogy valaki humorral képes kezelni a károkozást. Ha ez nem hoz még szavazót, akkor mi?