Orbán Viktor: Zsarolástól hazugságig minden belefér nekik - videó

Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. A céljuk közös, és az eszközökben sem válogatnak. Zsarolástól hazugságig minden belefér nekik.
Mutatom a lényeget!
- írja a Facebookon Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani terveiket. Ezért avatkoztak bele a magyar választásokba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.