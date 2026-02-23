Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Zsarolástól hazugságig minden belefér nekik - videó

2026. február 23. 16:54
Beszédében kifejtette mit jelent a Brüsszel-Kijev-Tisza paktum.

Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. A céljuk közös, és az eszközökben sem válogatnak. Zsarolástól hazugságig minden belefér nekik.


- írja a Facebookon Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani terveiket. Ezért avatkoztak bele a magyar választásokba.

