„Aki békét akar, velünk tart!” – döbbenetes videóval jelentkezett Orbán Viktor

A miniszterelnök által megosztott videóban Marco Rubio, amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása során tett beszédének egy részlete látható. A videóban hangsúlyozzák, hogy Orbán Viktor és Donald Trump a békéért dolgoznak, míg a Magyar Péterék és Brüsszel háborúba sodornák Magyarországot.
Aki békét akar, velünk tart! Április 12-én a Fidesz a biztos választás
- írta a kormányfő.
