„Aki békét akar, velünk tart!” – döbbenetes videóval jelentkezett Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 07:25
békeDonald Trumpháború
Erős videóval nyitotta a napot Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Bors
A miniszterelnök által megosztott videóban Marco Rubio, amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása során tett beszédének egy részlete látható. A videóban hangsúlyozzák, hogy Orbán Viktor és Donald Trump a békéért dolgoznak,  míg a Magyar Péterék és Brüsszel háborúba sodornák Magyarországot. 

Aki békét akar, velünk tart! Április 12-én a Fidesz a biztos választás

- írta a kormányfő.

Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

