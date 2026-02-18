„Aki békét akar, velünk tart!” – döbbenetes videóval jelentkezett Orbán Viktor

A miniszterelnök által megosztott videóban Marco Rubio, amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása során tett beszédének egy részlete látható. A videóban hangsúlyozzák, hogy Orbán Viktor és Donald Trump a békéért dolgoznak, míg a Magyar Péterék és Brüsszel háborúba sodornák Magyarországot.

Aki békét akar, velünk tart! Április 12-én a Fidesz a biztos választás

- írta a kormányfő.

