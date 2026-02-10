Orbán Viktor végre elárulta: ez a hosszú házasság titka

Mint az ismert, február 8-15 között tartják Magyarországon a Házasság hetét. Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.

Orbán Viktor Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Orbán Viktor: A hosszú házasság titka

A Házasság hete alkalmából most Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök elmondta, hogy nála már nem hetei, hanem évtizedei vannak a házasságának, majd utána rátért arra, hogy szerinte mi a hosszú házasság titka.

Ahány ember annyi recept. Nálunk az működik, hogy én engedek. És azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik

- magyarázta a miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában.