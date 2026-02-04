Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás

Oroszlányra és Mártélyra látogatott el a minap az országjárása során Orbán Viktor. A kormányfő nemrég néhány fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán, mialatt egy fontos üzenetet is megfogalmazott.
A Fidesz a biztos választás
- jelentette be a miniszterelnök a posztjában.
