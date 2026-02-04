Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás

2026. február 04.
Sosem látott fotókat osztott meg Orbán Viktor.
Bors
Oroszlányra és Mártélyra látogatott el a minap az országjárása során Orbán Viktor. A kormányfő nemrég néhány fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán, mialatt egy fontos üzenetet is megfogalmazott.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán viktor
Új fotókkal jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

A Fidesz a biztos választás

- jelentette be a miniszterelnök a posztjában.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóit!

 

