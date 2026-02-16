„Készülj, Zsiga!” - unokájának üzent Orbán Viktor

Ezen a télen nem hagyott cserben minket az időjárás, hiszen többször is fehérbe borult a táj. Ám az utóbbi hetekben már eléggé elmaradozott a havazás. Egészen a mai napig, hétfőig, amikor több helyen is havazott.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Készülj, Zsiga! Holnap hógolyócsata

Emiatt érthető, hogy Orbán Viktor is meglepődött, amikor kilépett munkahelye ajtaján, és látta, hogy havazik. Azonban a miniszterelnök egy másik dolog miatt is örül annak, hogy végre leesett a hó. Ugyanis eddig a legkisebb unokájának nem tudta elmagyarázni, hogy nem tudnak hógolyózni, mert nem havazott.

Készülj, Zsiga! Holnap hógolyócsata

- üzente Orbán Viktor az unokájának a Facebook-oldalán közzétett videójában.