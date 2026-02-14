Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza

2026. február 14.
Orbán Viktor figyelemfelkeltő videóval jelentkezett.
A miniszterelnök új videójában azt a rész emelte ki a 27. évértékelőjéből, amelyben arról beszélt, hogy Tisza Párt ki fogja zsebelni a magyar családokat. 

Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. A Tisza kiélhetné a politikai ambíciót, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel pedig elküldheti a magyarok pénzét az Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az EU-ba. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés: ezeknek lőttek


- hangzik el mások mellett a videóban. 

Orbán Viktor bejegyzéséhez pedig azt írta:

A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza.

