Orbán Viktor: A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza 

A miniszterelnök új videójában azt a rész emelte ki a 27. évértékelőjéből, amelyben arról beszélt, hogy Tisza Párt ki fogja zsebelni a magyar családokat.
Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. A Tisza kiélhetné a politikai ambíciót, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel pedig elküldheti a magyarok pénzét az Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az EU-ba. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés: ezeknek lőttek
- hangzik el mások mellett a videóban.
Orbán Viktor bejegyzéséhez pedig azt írta:
A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza.
