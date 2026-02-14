Orbán Viktor: A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza 

A miniszterelnök új videójában azt a rész emelte ki a 27. évértékelőjéből, amelyben arról beszélt, hogy Tisza Párt ki fogja zsebelni a magyar családokat.

Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. A Tisza kiélhetné a politikai ambíciót, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel pedig elküldheti a magyarok pénzét az Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az EU-ba. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés: ezeknek lőttek



- hangzik el mások mellett a videóban.