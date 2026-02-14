Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:22
Orbán Viktor figyelmeztetett arra, hogy a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon is, de ezt április után el fogják takarítani.

Orbán Viktor: figyelni kell a brüsszeli cenzúrára

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Brüsszel ma Magyarországon álcivil szervezeteket, megvásárolt újságírókat, bírákat, politikusokat, algoritmusokat, bürokratákat és guruló eurómilliókat jelent.

Beszédében idézte az Egyesült Államok Kongresszusa egyik jelentését, amely szerint az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat több ország – köztük Szlovákia, Hollandia, Franciaország, Moldova, Románia és Írország – választásai, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. A jelentés szerint a Bizottság fellépett a közösségi oldalak ellen annak érdekében, hogy agresszívebben cenzúrázzák a tartalmakat, és gyors reagálású rendszereket aktivált több 2024-es és 2025-ös választás előtt.

Hozzátette, hogy szerinte mindezt nem Oroszország, hanem Amerika állítja, ezért meg kell becsülni az amerikaiak barátságát, mert állítása szerint ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat. Úgy fogalmazott, hogy az igazság Amerikából érkezik, és ez az igazi Amerika hangja - írj a Metropol

