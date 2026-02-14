Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.

Orbán Viktor megérkezett a 27. évértékelőjére

Fotó: mw

Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde

Az első szó a gratuláció: pontosan harminc évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

– fogalmazott Orbán Viktor az évértékelő beszédében a Várkert Bazárban. A miniszterelnök elmondta, hogy mindenkit az izgat, hogy mi lesz itt 2026-ban. De jelezte, hogy először el kell számolni a 2025-ös évvel.

Orbán Viktor: Sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat

Megjegyezte, hogy folytatódott az orosz-ukrán háború, azonban az új amerikai elnök érkezésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Kiemelte, hogy ha korábban is Donald Trump lett volna, nem is tört volna ki háború. Azonban nem ő volt az elnök, hanem a demokrata Joe Biden, aki az összes európai országot belepréselte a háborúba. Kivéve egyet, Magyarországot, mert mi ellenálltunk és kimaradtunk – tette hozzá.

A kormányfő szerint a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele.

A veszély nagy, Brüsszel naponta próbálkozik, a Tisza már be is jelentette, hogy beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába. Ez nem törtéhet meg és sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor úgy folytatta, azt vállalták, hogy Trump visszatérésével a magyarok újra a történelem főutcáján járnak, míg ellenfeleik a sáros mellékutcában járnak. Így is lett. A világban új ipari forradalom kezdődött, melyben Európa nem tud részt venni, elszenvedője az átalakulásnak a folyótógató, gazdaságot ölő túlszabályozás miatt. Mint mondta, többekkel tárgyalt, hogy olcsón vehessük az gázt, és lesz Paks, miközben a többek többszörösét fizetik a rezsiáraknak.

Azt is vállaltam, hogy zúzós Rock ’n’ roll következik, miután az amerikai elnök fellázadt, ezzel javítva az esélyeinket. Kiszoríthatjuk a befolyást az ügynökeikkel együtt, de csak félmunkát végeztünk, a brüsszeli elit még működik, de dolgozunk rajta. Megvásárolt újságírók, bírák, algoritmusok, így működik Brüsszel ma

– sorolta.