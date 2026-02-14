Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 11:25 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 12:36
orosz-ukrán háborúÉvértékelő 2026évértékelővideó
27. alkalommal tartott évértékelőt a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor: A 2026-os év a győzelem éve lesz!
Szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.  

Orbán Viktor megérkezett a 27. évértékelőjére 
Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde 

Az első szó a gratuláció: pontosan harminc évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület 

– fogalmazott Orbán Viktor az évértékelő beszédében a Várkert Bazárban. A miniszterelnök elmondta, hogy mindenkit az izgat, hogy mi lesz itt 2026-ban. De jelezte, hogy először el kell számolni a 2025-ös évvel.

Orbán Viktor: Sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat 

Megjegyezte, hogy folytatódott az orosz-ukrán háború, azonban az új amerikai elnök érkezésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Kiemelte, hogy ha korábban is Donald Trump lett volna, nem is tört volna ki háború. Azonban nem ő volt az elnök, hanem a demokrata Joe Biden, aki az összes európai országot belepréselte a háborúba. Kivéve egyet, Magyarországot, mert mi ellenálltunk és kimaradtunk – tette hozzá.

A kormányfő szerint a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele. 

A veszély nagy, Brüsszel naponta próbálkozik, a Tisza már be is jelentette, hogy beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába. Ez nem törtéhet meg és sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat 

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor úgy folytatta, azt vállalták, hogy Trump visszatérésével a magyarok újra a történelem főutcáján járnak, míg ellenfeleik a sáros mellékutcában járnak. Így is lett. A világban új ipari forradalom kezdődött, melyben Európa nem tud részt venni, elszenvedője az átalakulásnak a folyótógató, gazdaságot ölő túlszabályozás miatt. Mint mondta, többekkel tárgyalt, hogy olcsón vehessük az gázt, és lesz Paks, miközben a többek többszörösét fizetik a rezsiáraknak

Azt is vállaltam, hogy zúzós Rock ’n’ roll következik, miután az amerikai elnök fellázadt, ezzel javítva az esélyeinket. Kiszoríthatjuk a befolyást az ügynökeikkel együtt, de csak félmunkát végeztünk, a brüsszeli elit még működik, de dolgozunk rajta. Megvásárolt újságírók, bírák, algoritmusok, így működik Brüsszel ma 

– sorolta.

Idézte az USA kongresszusi jelentését, mely szerint nyomást gyakorolnak egyesek a média tartalmakra, így volt ez a 2024-es uniós választások előtt, cenzúráztak, és gyors reagálású rendszereket aktiváltak a moldovai, a román, a német elnökválasztás előtt. 

Mondja Amerika. Ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát – emelte ki.

Mint mondta, akik szeretik a szabadságot, Brüsszelre kell vetniük aggódó szemeiket, Brüsszel a veszélyforrás, ez az igazság, de mi ezt nem fogjuk eltűrni.

Soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra 

A miniszterelnök elmondta, hogy tavaly vállaltak, hogy megőrzik a munkahelyeket és új gyárakat építenek

Soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra, mint ebben a ciklusban 

– ismertette.

Emellett vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban és meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállalták a csed és a gyed teljes jövedelemadó mentességét. Továbbá vállalták a hathavi fegyverpénzt kifizetését is. Eközben mérsékelték a költségvetési hiányt.

Szerinte, ha 2010-ben nem vezették volna be a mostani családtámogatási rendszert, akkor kétszázezerrel kevesebb gyermek lenne most Magyarországon.

Telt ház előtt adja 27. évértékelő beszédét Orbán Viktor 
A kormányfő jelezte, hogy vállalták 2025-ben az infláció leszorítását is. Vállalták, hogy levadásszák a kábítószer kereskedőket is

Több mint tízezer büntetőeljárást indítottunk 

– ismertette.

Továbbá nem vállalták, de bevezették az otthon start programot és a 14. havi nyugdíjat, valamint 11 százalékkal megemelték a minimálbért.

A nemzeti kormány bizonyíték, nem ígéret, amit vállaltunk, megcsináltuk, és így lesz a következő négy évben is

– mondta.

Orbán Viktor: cél, az egymillió forintos átlagbér

Jelezte, egymillió munkahelyet már létrehoztak, de fel akarnak menni 5 millióig. Mint mondta, 15 éve fut a béremelési program, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért, és végig viszik a 3 százalékos otthonteremtési támogatást is, hogy minden fiatalnak legyen saját otthona. Mint mondta, program ügyében az ellenzék is előállt egy gazdasági programmal, de ő ilyet még nem látott, hogy előre megmondták, hogy nem árulják el, mert akkor megbuknak.

Azt hittük, csak a cirkuszban lehetséges az, hogy előre megmondják, hogy hazudni fognak, így nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult, mert ide kevés a reggel, éjjel, meg este

– mondta.

A miniszterelnök a balmazújvárosi időközi választás kapcsán jelezte, hogy győztek. Majd felidézte, hogy a balliberális sajtó szerint ez kifejezetten rossz a kormánypártoknak. 

Amikor két hónap megverjük a választást, csendes derűvel viseljük, hogy ez a győzelmünk is maga a vereség 

– fogalmazott.

Az emberek a kormány oldalán állak

Orbán Viktor az országjárásáról elmondta, hogy az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a kormány oldalán állnak. Nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket

Elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha a gyerekeknek a lefekvés előtt a Csipkejózsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Magyarországon ez nem fordulhat elő 

– mondta Orbán Viktor.

Minden csata előtt seregszemlét kell tartani, hogy állunk mi és az ellenfeleink. – azt kell mondanom, jól állunk. Érzem az erőt és a derűt, Európa legerősebb közössége ez, ami a választáson győzni akar és győzni is fog – hangsúlyozta. Mint mondta, az ellenfeleiken gyűlöletet, haragot, dühöt lát, de ezekből nem lehet közösséget építeni.

Ellenfeleink ismert bűnözőket vetnek be, nem szabad engedni, hogy a Tisza az ököljog világába vigyen vissza bennünket, Magyarország többet érdemel

– emelte ki.

A Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Urusla von der Leyen zászlóanyasága mellett

Hangsúlyozta, nemzeti közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, mi ezt tesszük. 

Legyen bármilyen gyűlölködő az ellenfél, mi hiszünk a szerte erejében, ez legyen a választási kampány vezetője is  – mondta.

Eddig is tudtuk, hogy a valódi ellenfeleink nem a magyarországi ellenzéki pártok, a Tisza és a DK. A mi ellenfelünk az ő brüsszeli gazdájuk 

– fogalmazott Orbán Viktor.

Mint jelezte, a DK már rég eladta a lelkét, akik mindig más hóna alatt képzelték el a magyar jövőt. Míg a Tiszát brüsszeli kreálmánynak nevezte. A Fidesz kijött az európai néppártból, mert nem adta meg magát a németeknek, élükön Herr Weberrel – tette hozzá.

A Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Urusla von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi. Kell valaki Magyarországon is, aki nem mond nemet a brüsszeli parancsokra 

– húzta alá a kormányfő. Azonban megjegyezte, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke is. Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani – rögzítette.

Mint mondta, a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel meg a pénzét kéri, hogy adhassa Ukrajnának.

Orbán Vitkor: A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak

A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak, ők a háború kutyái, de a harcot az ukránok vívják. Romba dőlnek a városok, és gyarapítják vagyonukat. A háború egyik fő nyertese a Shell, ami több 10 milliárd dollárt keresett a háborún, céljuk a profit emelése, és nem érdekli őket, hogy a magyarok belerokkannak ebbe. Ezért delegáltak a reménybeli kormányba egy ilyen embert. Jelezte, a Tisza és a zöldek is a Shell szekerét tolják, rávilágítva ennek nyomorúságára. A bankokról elmondta, Gyurcsány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány adót vetet ki rájuk, amiből elegük lett, ezért delegáltak embert az Erstétől is.

Az hogy minden évben megrokkan 400 ezer ember, a bankokat nem érdekli, az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgált, de legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország súlyos konfliktusok árán ki tudott maradni.

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat
Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat 
Ebből telik a támogatásokra

A számokról az mondta, nyersen el kell mondani a tényeket, hogy miből futja Magyarországnak a rezsicsökkentésre és a családtámogatásokra, a nyugdíjakra, a történelmi épületek újjáépítésére, a munkáshitelre.

A miniszterelnök elmondta, hogy 2010 és 2025 között három területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól elvették 14,956 milliárd forintot. A tervek szerint 2026-ban is elvesznek 1922 milliárd forintot. Ezt társadalmi felelősség vállalásnak hívják.

Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. A Tisza kiélhetné a politikai ambíciót, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel pedig elküldheti a magyarok pénzét az Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az EU-ba. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés: ezeknek lőttek

– tette hozzá. Úgy folytatta, aztán nem volt se lakáshitel, se más, a családok belerokkantak, jött a córesz, a csőd. – A magyar könnyen megszokja a jót, a régi dolgokra pedig nem emlékszik.

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt

Dante-t idézve mondta, „boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már”. – Kedves Mester, azon vagyunk – mondta.

Mint mondta, a háború is a nyakunkon van.

Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.

Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. 9 országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre és a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelősség az atomháború miatt.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt

– szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy a közösségük egy nemzeti hivatás. A mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának a megőrzése. Nálunk rend van és biztonság. Magyarország Európa legbiztonságosabb országa – tette hozzá. 

Mint jelezte, azt akarják, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás.

Elmondta, hogy sok évvel ezelőtt bajtársakat akartak gyűjteni, hogy együtt megváltoztassák Magyarország sorsát.

Az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Mi arra hívunk mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. Ezzel a munkával még nem végeztünk, ezért kell és fogjuk megnyerni a választást. A 2026-os év a győzelem éve lesz Magyarországnak

– fogalmazott a beszéde végén a miniszterelnök.

Itt nézheted vissza Orbán Viktor évértékelő beszédét:

 

 

