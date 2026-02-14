Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.
Az első szó a gratuláció: pontosan harminc évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület
– fogalmazott Orbán Viktor az évértékelő beszédében a Várkert Bazárban. A miniszterelnök elmondta, hogy mindenkit az izgat, hogy mi lesz itt 2026-ban. De jelezte, hogy először el kell számolni a 2025-ös évvel.
Megjegyezte, hogy folytatódott az orosz-ukrán háború, azonban az új amerikai elnök érkezésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Kiemelte, hogy ha korábban is Donald Trump lett volna, nem is tört volna ki háború. Azonban nem ő volt az elnök, hanem a demokrata Joe Biden, aki az összes európai országot belepréselte a háborúba. Kivéve egyet, Magyarországot, mert mi ellenálltunk és kimaradtunk – tette hozzá.
A kormányfő szerint a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele.
A veszély nagy, Brüsszel naponta próbálkozik, a Tisza már be is jelentette, hogy beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába. Ez nem törtéhet meg és sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor úgy folytatta, azt vállalták, hogy Trump visszatérésével a magyarok újra a történelem főutcáján járnak, míg ellenfeleik a sáros mellékutcában járnak. Így is lett. A világban új ipari forradalom kezdődött, melyben Európa nem tud részt venni, elszenvedője az átalakulásnak a folyótógató, gazdaságot ölő túlszabályozás miatt. Mint mondta, többekkel tárgyalt, hogy olcsón vehessük az gázt, és lesz Paks, miközben a többek többszörösét fizetik a rezsiáraknak.
Azt is vállaltam, hogy zúzós Rock ’n’ roll következik, miután az amerikai elnök fellázadt, ezzel javítva az esélyeinket. Kiszoríthatjuk a befolyást az ügynökeikkel együtt, de csak félmunkát végeztünk, a brüsszeli elit még működik, de dolgozunk rajta. Megvásárolt újságírók, bírák, algoritmusok, így működik Brüsszel ma
– sorolta.
Idézte az USA kongresszusi jelentését, mely szerint nyomást gyakorolnak egyesek a média tartalmakra, így volt ez a 2024-es uniós választások előtt, cenzúráztak, és gyors reagálású rendszereket aktiváltak a moldovai, a román, a német elnökválasztás előtt.
Mondja Amerika. Ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát – emelte ki.
Mint mondta, akik szeretik a szabadságot, Brüsszelre kell vetniük aggódó szemeiket, Brüsszel a veszélyforrás, ez az igazság, de mi ezt nem fogjuk eltűrni.
A miniszterelnök elmondta, hogy tavaly vállaltak, hogy megőrzik a munkahelyeket és új gyárakat építenek.
Soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra, mint ebben a ciklusban
– ismertette.
Emellett vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban és meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállalták a csed és a gyed teljes jövedelemadó mentességét. Továbbá vállalták a hathavi fegyverpénzt kifizetését is. Eközben mérsékelték a költségvetési hiányt.
Szerinte, ha 2010-ben nem vezették volna be a mostani családtámogatási rendszert, akkor kétszázezerrel kevesebb gyermek lenne most Magyarországon.
A kormányfő jelezte, hogy vállalták 2025-ben az infláció leszorítását is. Vállalták, hogy levadásszák a kábítószer kereskedőket is.
Több mint tízezer büntetőeljárást indítottunk
– ismertette.
Továbbá nem vállalták, de bevezették az otthon start programot és a 14. havi nyugdíjat, valamint 11 százalékkal megemelték a minimálbért.
A nemzeti kormány bizonyíték, nem ígéret, amit vállaltunk, megcsináltuk, és így lesz a következő négy évben is
– mondta.
Jelezte, egymillió munkahelyet már létrehoztak, de fel akarnak menni 5 millióig. Mint mondta, 15 éve fut a béremelési program, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért, és végig viszik a 3 százalékos otthonteremtési támogatást is, hogy minden fiatalnak legyen saját otthona. Mint mondta, program ügyében az ellenzék is előállt egy gazdasági programmal, de ő ilyet még nem látott, hogy előre megmondták, hogy nem árulják el, mert akkor megbuknak.
Azt hittük, csak a cirkuszban lehetséges az, hogy előre megmondják, hogy hazudni fognak, így nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult, mert ide kevés a reggel, éjjel, meg este
– mondta.
A miniszterelnök a balmazújvárosi időközi választás kapcsán jelezte, hogy győztek. Majd felidézte, hogy a balliberális sajtó szerint ez kifejezetten rossz a kormánypártoknak.
Amikor két hónap megverjük a választást, csendes derűvel viseljük, hogy ez a győzelmünk is maga a vereség
– fogalmazott.
Orbán Viktor az országjárásáról elmondta, hogy az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a kormány oldalán állnak. Nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket.
Elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha a gyerekeknek a lefekvés előtt a Csipkejózsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Magyarországon ez nem fordulhat elő
– mondta Orbán Viktor.
Minden csata előtt seregszemlét kell tartani, hogy állunk mi és az ellenfeleink. – azt kell mondanom, jól állunk. Érzem az erőt és a derűt, Európa legerősebb közössége ez, ami a választáson győzni akar és győzni is fog – hangsúlyozta. Mint mondta, az ellenfeleiken gyűlöletet, haragot, dühöt lát, de ezekből nem lehet közösséget építeni.
Ellenfeleink ismert bűnözőket vetnek be, nem szabad engedni, hogy a Tisza az ököljog világába vigyen vissza bennünket, Magyarország többet érdemel
– emelte ki.
Hangsúlyozta, nemzeti közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, mi ezt tesszük.
Legyen bármilyen gyűlölködő az ellenfél, mi hiszünk a szerte erejében, ez legyen a választási kampány vezetője is – mondta.
Eddig is tudtuk, hogy a valódi ellenfeleink nem a magyarországi ellenzéki pártok, a Tisza és a DK. A mi ellenfelünk az ő brüsszeli gazdájuk
– fogalmazott Orbán Viktor.
Mint jelezte, a DK már rég eladta a lelkét, akik mindig más hóna alatt képzelték el a magyar jövőt. Míg a Tiszát brüsszeli kreálmánynak nevezte. A Fidesz kijött az európai néppártból, mert nem adta meg magát a németeknek, élükön Herr Weberrel – tette hozzá.
A Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Urusla von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi. Kell valaki Magyarországon is, aki nem mond nemet a brüsszeli parancsokra
– húzta alá a kormányfő. Azonban megjegyezte, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke is. Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani – rögzítette.
Mint mondta, a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel meg a pénzét kéri, hogy adhassa Ukrajnának.
A Shell, az Erste és Brüsszel háborús szövetségben vannak, ők a háború kutyái, de a harcot az ukránok vívják. Romba dőlnek a városok, és gyarapítják vagyonukat. A háború egyik fő nyertese a Shell, ami több 10 milliárd dollárt keresett a háborún, céljuk a profit emelése, és nem érdekli őket, hogy a magyarok belerokkannak ebbe. Ezért delegáltak a reménybeli kormányba egy ilyen embert. Jelezte, a Tisza és a zöldek is a Shell szekerét tolják, rávilágítva ennek nyomorúságára. A bankokról elmondta, Gyurcsány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány adót vetet ki rájuk, amiből elegük lett, ezért delegáltak embert az Erstétől is.
Az hogy minden évben megrokkan 400 ezer ember, a bankokat nem érdekli, az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgált, de legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország súlyos konfliktusok árán ki tudott maradni.
A számokról az mondta, nyersen el kell mondani a tényeket, hogy miből futja Magyarországnak a rezsicsökkentésre és a családtámogatásokra, a nyugdíjakra, a történelmi épületek újjáépítésére, a munkáshitelre.
A miniszterelnök elmondta, hogy 2010 és 2025 között három területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól elvették 14,956 milliárd forintot. A tervek szerint 2026-ban is elvesznek 1922 milliárd forintot. Ezt társadalmi felelősség vállalásnak hívják.
Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat. A Tisza kiélhetné a politikai ambíciót, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel pedig elküldheti a magyarok pénzét az Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az EU-ba. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés: ezeknek lőttek
– tette hozzá. Úgy folytatta, aztán nem volt se lakáshitel, se más, a családok belerokkantak, jött a córesz, a csőd. – A magyar könnyen megszokja a jót, a régi dolgokra pedig nem emlékszik.
Dante-t idézve mondta, „boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már”. – Kedves Mester, azon vagyunk – mondta.
Mint mondta, a háború is a nyakunkon van.
Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.
Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. 9 országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre és a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelősség az atomháború miatt.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt
– szögezte le Orbán Viktor.
Orbán Viktor elmondta, hogy a közösségük egy nemzeti hivatás. A mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának a megőrzése. Nálunk rend van és biztonság. Magyarország Európa legbiztonságosabb országa – tette hozzá.
Mint jelezte, azt akarják, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás.
Elmondta, hogy sok évvel ezelőtt bajtársakat akartak gyűjteni, hogy együtt megváltoztassák Magyarország sorsát.
Az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Mi arra hívunk mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. Ezzel a munkával még nem végeztünk, ezért kell és fogjuk megnyerni a választást. A 2026-os év a győzelem éve lesz Magyarországnak
– fogalmazott a beszéde végén a miniszterelnök.
