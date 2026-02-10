Telt ház fogadta Orbán Viktort Szentendrén is

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor szentendrei látogatását telt ház és látványos lelkesedés kísérte, ahol a kormányfőt skandálással és vastapssal fogadta a közönség. Rengetegen akartak személyesen találkozni a kormányfővel, aki a közösségi oldalán e szavakkal összegezte a látogatását:
A Fidesz a biztos választás! Szentendrén is.
