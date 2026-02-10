Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Telt ház fogadta Orbán Viktort Szentendrén is

szentendre
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 20:18 / FRISSÍTÉS: 2026. február 10. 20:55
FideszOrbán Viktor
Rengetegen akartak találkozni a miniszterelnökkel.

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor szentendrei látogatását telt ház és látványos lelkesedés kísérte, ahol a kormányfőt skandálással és vastapssal fogadta a közönség. Rengetegen akartak személyesen találkozni a kormányfővel, aki a közösségi oldalán e szavakkal összegezte a látogatását:

A Fidesz a biztos választás! Szentendrén is.

 

 

