Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor

"Balmazújvárosban kiderült az igazság: mi az emberek oldalán állunk, ők pedig a mi oldalunkon"

fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 10:51
BalmazújvárosOrbán Viktor
Orbán Viktor értékelte a balmazújvárosi győzelmet.

Bár a hétvégén a fociban semmi sem úgy alakult, ahogy azt Orbán Viktor várta, de egy igen fontos győzelmet behúzott a Fidesz. Balmazújvárosban ugyanis fideszes jelölt nyerte az időközi választást.

"Mindenki mondhat, amit akar, mérhet, amit akar, volt egy választás. Elmentek több mint 50 százaléknyian, az ellenfél ezt országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette. Azt mondták, hogy na majd itt most kiderül az igazság. Ki is derült. Mi az emberek oldalán állunk, az emberek pedig a mi oldalunkon."

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu