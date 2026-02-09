"Balmazújvárosban kiderült az igazság: mi az emberek oldalán állunk, ők pedig a mi oldalunkon"

Bár a hétvégén a fociban semmi sem úgy alakult, ahogy azt Orbán Viktor várta, de egy igen fontos győzelmet behúzott a Fidesz. Balmazújvárosban ugyanis fideszes jelölt nyerte az időközi választást.

"Mindenki mondhat, amit akar, mérhet, amit akar, volt egy választás. Elmentek több mint 50 százaléknyian, az ellenfél ezt országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette. Azt mondták, hogy na majd itt most kiderül az igazság. Ki is derült. Mi az emberek oldalán állunk, az emberek pedig a mi oldalunkon."