Orbán Viktor elárulta, ekkor lesz az évértékelő

Titokzatos bejelentéssel állt elő nemrég Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor csak annyit árult el, hogy február 14 lesz a nagy nap, arra viszont nem tért ki, pontosan minek. Nemrég azonban lerántotta a leplet.
Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor. Élőben itt, a Facebookon
- osztotta meg a hírt a közösségi oldalán a kormányfő.
