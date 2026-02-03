Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor elárulta, ekkor lesz az évértékelő

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 11:20 / FRISSÍTÉS: 2026. február 03. 11:20
Nem titkolja tovább Orbán Viktor.
Titokzatos bejelentéssel állt elő nemrég Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor csak annyit árult el, hogy február 14 lesz a nagy nap, arra viszont nem tért ki, pontosan minek. Nemrég azonban lerántotta a leplet.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Megtette a bejelentést Orbán Viktor

Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor. Élőben itt, a Facebookon

- osztotta meg a hírt a közösségi oldalán a kormányfő.

 

