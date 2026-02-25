Orbán Viktor: Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel

"Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár" - írta szerda reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel. A háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben

- tette hozzá.

Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról. A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.

- emelte ki.

Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni. A Fidesz a biztos választás!

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.