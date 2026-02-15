Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Különleges programmal tölti a napját Orbán Viktor az évértékelőt követően

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 11:07
Pátydisznóvágás
Pátyon tölti a miniszterelnök az évértékelőt követő napot, méghozzá nem is akárhohogy!

Orbán Viktor szombaton tartotta meg a Várkert Bazárban az évértékelő beszédét. Ezt követően - Facebook-oldala tanúsága szerint - vasárnap a Pest vármegyei Pátyra utazott egy disznóvágásra. 

Végre disznótor. Pátyon indult a nap

– közölte vasárnap reggel Orbán Viktor – az alábbi fotó kíséretében:


A kormányfő később újabb fotóval jelentkezett, „Laci böllér, a sonka és az alkalmi hentesinas” felütéssel:

