Különleges programmal tölti a napját Orbán Viktor az évértékelőt követően

Orbán Viktor szombaton tartotta meg a Várkert Bazárban az évértékelő beszédét. Ezt követően - Facebook-oldala tanúsága szerint - vasárnap a Pest vármegyei Pátyra utazott egy disznóvágásra.
Végre disznótor. Pátyon indult a nap
– közölte vasárnap reggel Orbán Viktor – az alábbi fotó kíséretében:
A kormányfő később újabb fotóval jelentkezett, „Laci böllér, a sonka és az alkalmi hentesinas” felütéssel:
