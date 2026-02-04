Orbán Viktor: Organikus hóeltakarítás…

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ebben arra a kérdésre válaszolt, letakarította-e Karácsony Gergely az utakat a korábbi havazást követően.
A jóisten takarította le, mert elolvadt. Tegnap is így volt már. Természetes, organikus módon történik itt a városban, úgy látom, a közlekedés
- mondta el a kormányfő.
