Orbán Viktor: Organikus hóeltakarítás…

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 11:13
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ebben arra a kérdésre válaszolt, letakarította-e Karácsony Gergely az utakat a korábbi havazást követően.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: MW

A jóisten takarította le, mert elolvadt. Tegnap is így volt már. Természetes, organikus módon történik itt a városban, úgy látom, a közlekedés

- mondta el a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

