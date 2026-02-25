Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:10
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.
"Nem engedünk a zsarolásnak! Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését. Magyarországot nem lehet zsarolni!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

