Megható: nagymamájáról mesélt Orbán Viktor

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben egy kifejezetten személyes vallomást tett. A miniszterelnök ekkor a nagymamájáról mesélt.
A mama mindenkit szeretett, különösen a gyerekeket
- mondta el a kormányfő, kiemelve, túlzott elkényeztetésről azonban nem volt szó, mivel dolgozni is kellett: a nagyszüleinek ugyanis hatalmas kertje volt, abból árultak őstermelőként a piacon.
Kisgyerek voltam, a papa vitte a talicskát, de néha átvettem, és toltam én is, amikor már nagyobb voltam
- tette hozzá a miniszerelnök, majd elárulta, a nagymamája speciálitása a töltött káposzta volt, ami azóta is verhetetlen.
