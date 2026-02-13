Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megható: nagymamájáról mesélt Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 09:29
Orbán Viktor elárulta: ez a főztje verhetetlen.
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben egy kifejezetten személyes vallomást tett. A miniszterelnök ekkor a nagymamájáról mesélt.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán viktor
Személyes vallomást tett Orbán Viktor / Fotó: MW

A mama mindenkit szeretett, különösen a gyerekeket

- mondta el a kormányfő, kiemelve, túlzott elkényeztetésről azonban nem volt szó, mivel dolgozni is kellett: a nagyszüleinek ugyanis hatalmas kertje volt, abból árultak őstermelőként a piacon. 

Kisgyerek voltam, a papa vitte a talicskát, de néha átvettem, és toltam én is, amikor már nagyobb voltam

- tette hozzá a miniszerelnök, majd elárulta, a nagymamája speciálitása a töltött káposzta volt, ami azóta is verhetetlen.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

