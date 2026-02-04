Orbán Viktor megmutatta: ez akár a jövő is lehet

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő ezen azt mutatta meg, milyen jövő várhat ránk, amennyiben Magyar Péter nyerné a választásokat.

Megmutatta, milyen jövő várhat ránk Orbán Viktor / Fotó: MW

Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!

- írta a miniszterelnök a posztjában.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!



