Videón értékelte Orbán Viktor a Marco Rubioval való találkozót

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:33
Így látja a dolgot a miniszterelnök.

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Marco Rubio-val, az Egyesült Államok külügyminiszterével egyeztetett, majd ezt követően egy közös sajtótájékoztatót tartottak.

Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Találkozó Marco Rubioval. Gyors értékelés az autóban

A miniszterelnök kedden délelőtt egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben értékelt a hétfői találkozót. A kormányfő szerint az a kérdés, hogy nekik jó volt-e, Orbán Viktor úgy véli, hogy igen.

Találkozó Marco Rubioval. Gyors értékelés az autóban

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Íme Orbán Viktor videója:

 

