Videón értékelte Orbán Viktor a Marco Rubioval való találkozót

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Marco Rubio-val, az Egyesült Államok külügyminiszterével egyeztetett, majd ezt követően egy közös sajtótájékoztatót tartottak.
A miniszterelnök kedden délelőtt egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben értékelt a hétfői találkozót. A kormányfő szerint az a kérdés, hogy nekik jó volt-e, Orbán Viktor úgy véli, hogy igen.
Találkozó Marco Rubioval. Gyors értékelés az autóban
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Íme Orbán Viktor videója:
