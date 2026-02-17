Videón értékelte Orbán Viktor a Marco Rubioval való találkozót

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Marco Rubio-val, az Egyesült Államok külügyminiszterével egyeztetett, majd ezt követően egy közös sajtótájékoztatót tartottak.

Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Találkozó Marco Rubioval. Gyors értékelés az autóban

A miniszterelnök kedden délelőtt egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben értékelt a hétfői találkozót. A kormányfő szerint az a kérdés, hogy nekik jó volt-e, Orbán Viktor úgy véli, hogy igen.

