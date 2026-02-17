Orbán Viktor kijelentette: A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk!

Korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Marko Rubioval, az Egyesült Államok külügyminiszterével tárgyalt, majd ezt követően vele közösen sajtótájékoztatót tartott.
A miniszterelnök a hétfői eseményről most egy videórészletet mutatott a közösségi oldalán. Ebben Marco Rubio megerősítette, hogy a két ország közötti kapcsolatok aranykorába lépnek be.
A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk!
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor, melyet alább tudsz megtekinteni.
