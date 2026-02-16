Orbán Viktor így köszöntötte Marco Rubio amerikai külügyminisztert

Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban! A novemberi washingtoni látogatásom után most Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett Budapestre.
- írta legfrissebb posztjában Orbán Viktor.
