Orbán Viktor így köszöntötte Marco Rubio amerikai külügyminisztert

marco rubio
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 11:30
budapestOrbán Viktor
A miniszterelnök személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Magyarországon.
Bors
Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban! A novemberi washingtoni látogatásom után most Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett Budapestre.

- írta legfrissebb posztjában Orbán Viktor.

 

