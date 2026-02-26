„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – Orbán Viktor páros lábbal szállt bele Magyar Péterbe

Orbán Viktor korábban már reagált Magyar Péter azon nevetséges kijelentésére, miszerint állatkerti kacsákat és aranyhalakat ettek a gödi akkugyár fülöp-szigeteki munkásai.
A miniszterelnök most egy újabb frappáns fotóval szúrt oda Tisza Párt elnökének:
A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt.
- írta közösségi oldalán megosztott fotójához Orbán Viktor.
