„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – Orbán Viktor páros lábbal szállt bele Magyar Péterbe

Orbán Viktor korábban már reagált Magyar Péter azon nevetséges kijelentésére, miszerint állatkerti kacsákat és aranyhalakat ettek a gödi akkugyár fülöp-szigeteki munkásai.

A miniszterelnök most egy újabb frappáns fotóval szúrt oda Tisza Párt elnökének:

A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt.

- írta közösségi oldalán megosztott fotójához Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Kacsa aranyhallal? Elfogyott