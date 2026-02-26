Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 12:49
nemzeti petícióvideó
Orbán Viktor a Nemzeti Petíció kitöltésére kér mindenkit.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben a Nemzeti Petíció kitöltésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely orbán
Orbán Viktor / Fotó: MW

Nemzeti Petíció ✍️

170 milliárd euró 🟰 70 000 milliárd forint. 

Ennyit adott eddig Brüsszel Ukrajnának. De ez nem elég nekik, további 800 milliárd dollárt követelnek. S ebben a Tisza párt partner!

Ennek megálljt kell parancsolnunk. Töltse ki a Nemzeti Petíciót! Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy 

❌ NEM FIZETÜNK! ❌

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
