Orbán Viktor: Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Nemzeti Petíció

170 milliárd euró 70 000 milliárd forint.

Ennyit adott eddig Brüsszel Ukrajnának. De ez nem elég nekik, további 800 milliárd dollárt követelnek. S ebben a Tisza párt partner!

Ennek megálljt kell parancsolnunk. Töltse ki a Nemzeti Petíciót! Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy

NEM FIZETÜNK!