Orbán Viktor: Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben a Nemzeti Petíció kitöltésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
Nemzeti Petíció
170 milliárd euró 70 000 milliárd forint.
Ennyit adott eddig Brüsszel Ukrajnának. De ez nem elég nekik, további 800 milliárd dollárt követelnek. S ebben a Tisza párt partner!
Ennek megálljt kell parancsolnunk. Töltse ki a Nemzeti Petíciót! Üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy
NEM FIZETÜNK!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
