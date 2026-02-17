Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk

Marco Rubio
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 17:10
usaOrbán Viktor
Minden korábbinál erősebb a két ország kapcsolata, emelte ki a miniszterelnök.

"A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk:

  • 17 új amerikai beruházás egy év alatt
  • A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Erősödő kapcsolatok, évtizedes rekordok" - írta közösségi oldalán Orbán Viktor az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio látogatását követően.

A kormányfő egy videót is megosztott, melyben elhangzik: ez a 17 beruházás is bizonyítja, hogy Magyarország nem elszigetelt ország. Egyre több amerikai cég érdeklődik felőlünk, és a már megvalósult beruházások is azt bizonyítják, mennyien akarnak a magyar gazdaságba fektetni. "Mindez azért lehetséges, mert erős vezetés van. Olyan vezetés, amely biztosítja a befektetések védelmét, és lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is üzletbarát legyen" - magyarázta a budapesti sajtótájékoztatón Rubio.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu