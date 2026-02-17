Orbán Viktor: A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk

"A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott aranykorába léptünk:

17 új amerikai beruházás egy év alatt

A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Erősödő kapcsolatok, évtizedes rekordok" - írta közösségi oldalán Orbán Viktor az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio látogatását követően.

A kormányfő egy videót is megosztott, melyben elhangzik: ez a 17 beruházás is bizonyítja, hogy Magyarország nem elszigetelt ország. Egyre több amerikai cég érdeklődik felőlünk, és a már megvalósult beruházások is azt bizonyítják, mennyien akarnak a magyar gazdaságba fektetni. "Mindez azért lehetséges, mert erős vezetés van. Olyan vezetés, amely biztosítja a befektetések védelmét, és lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is üzletbarát legyen" - magyarázta a budapesti sajtótájékoztatón Rubio.