Kulisszatitkok Rubio magyarországi látogatásáról

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap Magyarországra érkezett az amerikai külügyminiszter, Marco Runio, aki ezt követően nem csak a béke elősegítésének lehetőségéről tárgyalt hazánkban, de az amerikai-magyar kapcsolatok építése is kiemelt szerepet kapott. Orbán Viktor most a kulisszák mögé betekintést nyújtó videót tett közzé Facebook-oldalán:

Ebből kiderült: Rubio az ötödik amerikai külügyminiszter volt, aki hazánkban Orbán Viktorral találkozott. Marco Rubio először járt Budapesten, és az első útja egyébként a Szent István Bazilikába vezetett.