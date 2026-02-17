Kulisszatitkok Rubio magyarországi látogatásáról

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:50
Less be a kulisszák mögé! Így zajlott a látogatás.

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap Magyarországra érkezett az amerikai külügyminiszter, Marco Runio, aki ezt követően nem csak a béke elősegítésének lehetőségéről tárgyalt hazánkban, de az amerikai-magyar kapcsolatok építése is kiemelt szerepet kapott. Orbán Viktor most a kulisszák mögé betekintést nyújtó videót tett közzé Facebook-oldalán:

Ebből kiderült: Rubio az ötödik amerikai külügyminiszter volt, aki hazánkban Orbán Viktorral találkozott. Marco Rubio először járt Budapesten, és az első útja egyébként a Szent István Bazilikába vezetett. 

 

