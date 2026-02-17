Kulisszatitkok Rubio magyarországi látogatásáról

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap Magyarországra érkezett az amerikai külügyminiszter, Marco Runio, aki ezt követően nem csak a béke elősegítésének lehetőségéről tárgyalt hazánkban, de az amerikai-magyar kapcsolatok építése is kiemelt szerepet kapott. Orbán Viktor most a kulisszák mögé betekintést nyújtó videót tett közzé Facebook-oldalán:
Ebből kiderült: Rubio az ötödik amerikai külügyminiszter volt, aki hazánkban Orbán Viktorral találkozott. Marco Rubio először járt Budapesten, és az első útja egyébként a Szent István Bazilikába vezetett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.