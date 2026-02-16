Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége?

magyar-amerikai kapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:48
Marco RubioOrbán Viktor
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap Budapestre érkezett az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio. Orbán Viktor ma délelőtt tárgyalt vele, majd utána közös sajtótájékoztatót tartottak.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: MW / MW

Az esemény kapcsán a miniszterelnök egy újabb rövidvideóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a kormányfő arról beszélt, hogy már régóta benne van a politikában, de nem emlékszik arra, hogy mikor voltak ilyen magas szinten a két ország közötti kapcsolatok, ezért pedig köszönetet mondott Donald Trumpnak is a miniszterelnök.

Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége? Isten hozta Marco Rubio külügyminisztert Budapesten

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közétett bejegyzésében.

 

