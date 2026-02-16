Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége?

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap Budapestre érkezett az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio. Orbán Viktor ma délelőtt tárgyalt vele, majd utána közös sajtótájékoztatót tartottak.

Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója Fotó: MW / MW

Az esemény kapcsán a miniszterelnök egy újabb rövidvideóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a kormányfő arról beszélt, hogy már régóta benne van a politikában, de nem emlékszik arra, hogy mikor voltak ilyen magas szinten a két ország közötti kapcsolatok, ezért pedig köszönetet mondott Donald Trumpnak is a miniszterelnök.

Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége? Isten hozta Marco Rubio külügyminisztert Budapesten

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közétett bejegyzésében.