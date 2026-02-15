Megérkezett Magyarországra Marco Rubio: íme az első fotók az amerikai külügyminiszter hazai látogatásáról

Megérkezett Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, hogy a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyaljon Budapesten. Mint ismert, a héten jelentették be, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, majd ezt követően, február 15–16-án Pozsonyba és Budapestre is ellátogat.

Marco Rubio különgéppel érkezett Budapestre

Fotó: Bors

Marco Rubio ezért érkezett Budapestre

Szijjártó Péter elárulta: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, melynek kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból - tette hozzá.

Rengetegen várták a reptéren a külügyminisztert

Fotó: Bors

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszűntették velünk szemben.

A politikus az amerikai-magyar kapcsolatokról és a béke megteremtésének lehetőségéről is tárgyal

Fotó: Bors