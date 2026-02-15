Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megérkezett Magyarországra Marco Rubio: íme az első fotók az amerikai külügyminiszter hazai látogatásáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 17:31
Landolt az amerikai külügyminiszter gépe Budapesten.

Megérkezett Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, hogy a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyaljon Budapesten. Mint ismert, a héten jelentették be, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, majd ezt követően, február 15–16-án Pozsonyba és Budapestre is ellátogat. 

Marco Rubio különgéppel érkezett Budapestre
Fotó: Bors

Marco Rubio ezért érkezett Budapestre

Szijjártó Péter elárulta: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, melynek kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból - tette hozzá.

Rengetegen várták a reptéren a külügyminisztert
Fotó: Bors

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszűntették velünk szemben.

A politikus az amerikai-magyar kapcsolatokról és a béke megteremtésének lehetőségéről is tárgyal
Fotó: Bors
A Liszt Ferenc Repülőtéren landolt Rubio különgépe
Fotó: Bors

 

