Az amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor

Budapestre érkezett vasárnap délután Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban. A külügyminiszteri egyeztetés után Marco Rubio Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.

Szijjártó Péter magyar- és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fontos megbeszéléseket folytatott hétfő délelőtt / Forrás: Szijjártó Péter Facebook

A sajtótájékoztató előtt együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter és Marco Rubio.

Orbán Viktor azzal kezdte a tájékoztatót, hogy jól kezdődik a hét, az amerikai külügyminiszterrel szívélyes, baráti és komoly tárgyaláson vannak túl. Erről a látogatásról még Orbán Viktor washingtoni útján állapodtak meg, a magyar miniszterelnök szerint új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban.

Köszönöm szépen, hogy külügyminiszter úr ellátogatott Magyarországra és ezzel megtisztelte a magyarokat. Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatokat. Egy aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban

– hangsúlyozta a kormányfő, majd hozzátette:

Nem emlékszem, pedig már 31 néhány éve benne vagyok a politikában, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok, ezért köszönettel tartozunk Donald Trump elnök úrnak és önnek is. Talán akkor voltunk ilyen magasan, amikor az idősebb Bush elnök úr látogatott még el hozzánk a rendszerváltásnak az előestéjén, amely látogatás nagyban hozzájárult, hogy megszabaduljunk a kommunistáktól és megszabaduljunk a Varsói Szerződéstől is. Azóta voltak jobb és rosszabb időszakok a magyar-amerikai kapcsolatokban, de ilyen magasan, mint ahol most vagyunk, még sosem jártunk. Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez egy évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Azt is köszönjük a külügyminiszter úrnak. Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba

– szögezte le Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy kulcsfontosságú megállapodásokat kötöttek az energia területén, ez kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára.

Ezek a megállapodások az Egyesült Államok elnökének Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon, ezek így együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás felől és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani

– mondta a miniszterelnök. Aláhúzta: Tárgyaltunk természetesen arról is, hogy a szerbiai finomítót, a NIS nevű vállalatot a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni.

Biztosítottam Rubio külügyminiszter urat arról, hogy Magyarország továbbra is támogatja, akármilyen európai konfliktusokkal is jár. Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit. A mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Megismétlem, habár mindenki tudja, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki se tört volna. Természetesen Magyarország továbbra is készen áll, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek itt Budapesten adjunk otthont és megerősítettem Rubio külügyminiszter úrnak, hogy Trump elnök úrnak élő meghívása van Magyarországra

– fogalmazott Orbán Viktor.