Az amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor

Budapestre érkezett vasárnap délután Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban. A külügyminiszteri egyeztetés után Marco Rubio Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.
A sajtótájékoztató előtt együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter és Marco Rubio.
Orbán Viktor azzal kezdte a tájékoztatót, hogy jól kezdődik a hét, az amerikai külügyminiszterrel szívélyes, baráti és komoly tárgyaláson vannak túl. Erről a látogatásról még Orbán Viktor washingtoni útján állapodtak meg, a magyar miniszterelnök szerint új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban.
Köszönöm szépen, hogy külügyminiszter úr ellátogatott Magyarországra és ezzel megtisztelte a magyarokat. Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatokat. Egy aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban
– hangsúlyozta a kormányfő, majd hozzátette:
Nem emlékszem, pedig már 31 néhány éve benne vagyok a politikában, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok, ezért köszönettel tartozunk Donald Trump elnök úrnak és önnek is. Talán akkor voltunk ilyen magasan, amikor az idősebb Bush elnök úr látogatott még el hozzánk a rendszerváltásnak az előestéjén, amely látogatás nagyban hozzájárult, hogy megszabaduljunk a kommunistáktól és megszabaduljunk a Varsói Szerződéstől is. Azóta voltak jobb és rosszabb időszakok a magyar-amerikai kapcsolatokban, de ilyen magasan, mint ahol most vagyunk, még sosem jártunk. Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez egy évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Azt is köszönjük a külügyminiszter úrnak. Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba
– szögezte le Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy kulcsfontosságú megállapodásokat kötöttek az energia területén, ez kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára.
Ezek a megállapodások az Egyesült Államok elnökének Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon, ezek így együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás felől és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani
– mondta a miniszterelnök. Aláhúzta: Tárgyaltunk természetesen arról is, hogy a szerbiai finomítót, a NIS nevű vállalatot a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni.
Biztosítottam Rubio külügyminiszter urat arról, hogy Magyarország továbbra is támogatja, akármilyen európai konfliktusokkal is jár. Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit. A mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Megismétlem, habár mindenki tudja, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki se tört volna. Természetesen Magyarország továbbra is készen áll, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek itt Budapesten adjunk otthont és megerősítettem Rubio külügyminiszter úrnak, hogy Trump elnök úrnak élő meghívása van Magyarországra
– fogalmazott Orbán Viktor.
Marco Rubio a sajtótájékoztatón elmondta: Az aranykor egyáltalán nem túlzás, az Egyesült Államok és Magyarország közti kapcsolat a lehető legszorosabb, és nem csupán retorikailag, hanem tettekben és ténylegesen megvalósuló eseményekben is. És az az egyezmény, amit aláírtunk, az valóban a Fehér Házban tartott novemberi találkozóra alapul, és örülünk, hogy aláírhattuk ezt az egyezményt, remélhetőleg ez csak az első sok további egyezményből, amit majd aláírunk.
A miniszterelnök vezetése alatt egyre nagyobb méretek ölt az amerikai befektetés, és ez a 17 befektetés is jelzi, hogy mennyire izgatottan várjuk ezt az együttműködést, hiszen erős a magyarországi vezetés, amely megvédi a befektetéseket, és továbbra is ez stabil üzleti szempontból, és egyúttal versenyképes a szabályzat tekintetéből, és növekedni, prosperálni lehet itt. Rengeteg más területen tudunk együttműködni, főleg energia terén
– hangsúlyozta a külügyminiszter. Kiemelte: fontos megérteni, hogy a kapcsolatok aranykorszakában élünk a két ország között, nem csupán az emberek közötti kapcsolatok tekintetében, hanem azért is, hogy amiért ön amilyen kapcsolatot ápol az Egyesült Államok elnökével, úgy gondolom, nem titok, és nem is kellene, hogy titok legyen, hogy az elnök hogyan érez ön iránt.
Fontos megérteni, hogy a vezetők közötti kapcsolatok mennyire meghatározzák az országok közötti kapcsolatot. Végső soron mindannyian emberek vagyunk és az emberközi kapcsolatok, amelyeket önök létrehoztak, ez óriási jelentőséggel bír e kapcsolat kiépítésében és abban, hogy a kapcsolat még tovább fejlődjön. Úgy gondolom, kijelenthetem magabiztosan, hogy Trump elnök igencsak elhivatott az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mi sikerünk
– folytatta az amerikai politikus.
Rubio kiemelte: Tudom, hogy Trump elnök úr nagyon is érdekelt ebben az önök kapcsolata miatt, és amiatt, amilyen jelentőséggel bír Magyarország az Egyesült Államok számára.
Nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ami a pénzügyeket illeti. Egyúttal úgy gondolom, hogy a novemberi látogatása során láthatta, hogy felfüggesztjük a szankciók kivetését Magyarországra, egy mentességet biztosítunk és tovább tudunk lépni az energetikai együttműködés elé. Hiszen azt akarjuk, hogy ez a gazdaság jól menjen. Ez is a nemzeti érdekünk, főleg mindaddig, amíg ön a miniszterelnök, ön az ország vezetője, addig nemzeti érdekünk, hogy Magyarországnak jól menjen. Ez Amerikának is segít, úgyhogy megtiszteltetés itt lenni ma önnel.
– fűzte hozzá a külügyminiszter.
Marco Rubio hangsúlyozta: "Az ön geopolitikai szerepe, akár régión kívüli szerepe, akár a közel-keleti szerepvállalása is nélkülözhetetlen és nagyon köszönjük mindezt. Mindezért München után idejöttem, hogy mindenképpen tovább erősítsem ezt a kapcsolatot, és ez egy jel, hogy nem csupán egy aranykorszakban léptünk, hanem még sokkal tovább tudunk lépni emberként, nemzetként, vezetőként, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek és köszönöm ezt a nagyon szívélyes meghívást, fogadtatást és a nagyon fontos megbeszéléseket, amiket folytattunk, rengeteg témát, rengeteg ügyet érintettünk, és úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontossággal bír majd Washingtonba is, amikor majd hazamegyek."
Rubio megerősítette: Az elnök egy kiváló, szoros kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel, ez így van, és ennek érinthető, kézzelfogható kedvezményei folyományai vannak. Nem tudom, hogy mi lesz ennek az országnak a jövője, ez a szavazókon múlik. Szeretjük a magyarokat.
Nagyon jó személyes kapcsolat és munkakapcsolat áll fenn a két vezető között, amely igencsak pozitív volt a két ország kapcsolatára.
Kiemelte: a szankciók alóli felmentés ez kizárólag a két vezető kapcsolatából fakad és ez a kapcsolat és ennek fontossága, annak fontossága a kétoldalú kapcsolatokra az alapja ennek a felmentvénynek és ez így is fog maradni.
Az amerikai külügyminiszter és a magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatója itt nézhető vissza:
