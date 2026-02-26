„Akcióban Lázárral” – szétszedi a tömeg Orbán Viktort és Lázár Jánost

Mint ismeretes, február 21-én, szombaton hivatalosan megkezdődött az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, így tehát életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
A 2026-os választási kampány részeként pedig megindultak az aláírásgyűjtések is, amiből mindenki kiveszi a részét, most éppen Orbán Viktort és Lázár Jánost láthatjuk akcióban.
Akcióban Lázárral
- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
Kisteleken is dőltek az aláírások.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.