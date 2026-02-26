„Akcióban Lázárral” – szétszedi a tömeg Orbán Viktort és Lázár Jánost

Mint ismeretes, február 21-én, szombaton hivatalosan megkezdődött az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, így tehát életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A 2026-os választási kampány részeként pedig megindultak az aláírásgyűjtések is, amiből mindenki kiveszi a részét, most éppen Orbán Viktort és Lázár Jánost láthatjuk akcióban.

Akcióban Lázárral

- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette:

Kisteleken is dőltek az aláírások.

Orbán Viktor: Akcióban Lázárral