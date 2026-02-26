Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Akcióban Lázárral” – szétszedi a tömeg Orbán Viktort és Lázár Jánost

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 17:26
Lázár Jánosaláírásgyűjtéskampány
A miniszterelnök Lázár Jánossal gyűjti az aláírásokat.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismeretes, február 21-én, szombaton hivatalosan megkezdődött az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, így tehát életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok. 

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Orbán Viktor 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A 2026-os választási kampány részeként pedig megindultak az aláírásgyűjtések is, amiből mindenki kiveszi a részét, most éppen Orbán Viktort és Lázár Jánost láthatjuk akcióban. 

Akcióban Lázárral 

- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hozzátette:

Kisteleken is dőltek az aláírások.

Orbán Viktor: Akcióban Lázárral

