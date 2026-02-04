Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk!

Újabb magyar vesztette életét Kárpátalján a kényszersorozás miatt. Az eset sajnos nem egyedi, így Orbán Viktor kemény üzenetet küldött közösségi oldalán:

A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk!

"Néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának" - jelentette ki videójában Orbán Viktor, hozzátéve: "Az érintett kárpátaljai családdal felvettük a kapcsolatot, és nekik természetesen minden segítséget megadunk. A kormány a mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban résztvevő személyeket, ukrán személyeket Magyarországról haladéktalanul kiutasítjuk."