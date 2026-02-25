Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor bemutatta a kemény magot

országjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:12
VálasztásokOrbán Viktor
Folytatódik a Fidesz országjárása.

"46 nap alatt felszántjuk az országot. Jöttünkre 3 irányból számítsatok! Fel, győzelemre" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen fotózkodott. A képen a "keménymag" szó is szerepel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
