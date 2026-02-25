Orbán Viktor: A háborúpárti brüsszeliek megegyeztek

"A háborúpárti brüsszeliek megegyeztek" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Azt mondják, hogy Magyar Pétert kell támogatni, mert ha nyer a Tisza, Magyarország csatlakozhat a háborúhoz. Mi azt mondjuk: nem engedjük! Tartsunk ki a béke mellett április 12-én. Hajrá, magyarok!
- tette hozzá a kormányfő.
