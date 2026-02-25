Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: A háborúpárti brüsszeliek megegyeztek

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 10:18
háborúpártimagyarországorbán viktor
Ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"A háborúpárti brüsszeliek megegyeztek" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Orbán Viktor elmondta: a brüsszeliek megegyeztek / Fotó: MW / MW

Azt mondják, hogy Magyar Pétert kell támogatni, mert ha nyer a Tisza, Magyarország csatlakozhat a háborúhoz.  Mi azt mondjuk: nem engedjük! Tartsunk ki a béke mellett április 12-én. Hajrá, magyarok! 

- tette hozzá a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu