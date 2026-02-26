Íme Orbán Viktor kecskeméti beszéde

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a kecskeméti Mercedes-Benz gyárnál járt, ahol beszédet is mondott – ezt a beszédet élőben lehetett követni a Facebook-oldalán.
Mercedes 5000 - élőben Kecskemétről
– írta a közvetítéshez Orbán Viktor.
Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor beszédét:
Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy videót, ami alapján nagyon rövid volt az éjszakája a beszéd megtartása előtt:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.