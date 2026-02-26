Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Íme Orbán Viktor kecskeméti beszéde

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 11:23 / FRISSÍTÉS: 2026. február 26. 11:32
kecskemétMercedes-Benz-gyár
A kecskeméti Mercedes-Benz gyárnál járt Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a kecskeméti Mercedes-Benz gyárnál járt, ahol beszédet is mondott – ezt a beszédet élőben lehetett követni a Facebook-oldalán.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

🚗 Mercedes 5000 - élőben Kecskemétről

– írta a közvetítéshez Orbán Viktor.

Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor beszédét:

Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy videót, ami alapján nagyon rövid volt az éjszakája a beszéd megtartása előtt:

 

