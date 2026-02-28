Orbán Viktor: az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére

A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot, őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak. A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal. A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energiaár emelkedést valószínűsítenek, ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját! Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani.