Orbán Viktor így készül az évértékelő beszédre

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 15:42
beszédévértékelő
Nemsokára eljön az idő. Orbán Viktor szombaton évértékelőt tart.

Mint azt már többször is bejelentette, Orbán Viktor február 14-én, szombaton évértékelőt tart. Facebook poszjából kiderül, hogy már most nagyon készül az eseményre.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán viktor
Orbán Viktor
Fotó: MW

Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!

- írja Orbán Viktor a Facebookon. Az évértékelő beszédet 11 órától lehet majd élőben követni.

