Orbán Viktor így készül az évértékelő beszédre

Mint azt már többször is bejelentette, Orbán Viktor február 14-én, szombaton évértékelőt tart. Facebook poszjából kiderül, hogy már most nagyon készül az eseményre.
Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!
- írja Orbán Viktor a Facebookon. Az évértékelő beszédet 11 órától lehet majd élőben követni.
