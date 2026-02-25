"A legjobb humorista!" - Így reagált Hann Endre kijelentésére Orbán Viktor

A közösségi oldalán reagált Orbán Viktor Hann Endre, a Medián vezetőjének azon bejelentésére, hogy a Tisza előnye több százalékkal nőtt a Fidesszel szemben.

Így reagált Hann Endre bejelentésére Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!

- jegyezte meg a posztjában a kormányfő, egy fotó társaságában, amelyen azt írta: Hann Endre a legjobb humorista.

