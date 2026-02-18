„Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás” – több mint 10 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje a veszprémi körzetben

Orbán Viktor országjárásának következő állomása Sümeg volt, ahol hatalmas taps fogadta a miniszterelnököt. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejegyzésében elárulta, hogy a miniszterelnökkel közösen egyeztettek tapolcai, sümegi és ajkai vállalkozókkal. Orbán Viktor azt mondta: Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem szabad hátradőlni.
A január végén készült mérések alapján a pártlistán 9 százalékkal vezet a Fidesz–KDNP a sümegi körzetben, Navracsics Tibor pedig egyéniben 14 százalékkal
– ismertette kedden Sümegen Orbán Viktor.
A közösségi oldalán megosztott videóhoz pedig azt írta:
Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!
