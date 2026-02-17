Orbán Viktor bejelentette: Március 15-én Békemenet

Mint az ismert, tavaly, október 23-án tartották a legutóbbi Békemenetet, amelyre rengetegen látogattak ki, megtelt a Kossuth tér.
Most pedig kiderült, hogy a választások előtt is lesz Békemenet, már az időpontja is ismert! Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be a dátumot!
Március 15-én Békemenet. A legnagyobb
- írja a miniszterelnök a posztjában.
