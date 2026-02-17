Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor bejelentette: Március 15-én Békemenet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 11:50
Megvan a pontos dátum. A miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta!

Mint az ismert, tavaly, október 23-án tartották a legutóbbi Békemenetet, amelyre rengetegen látogattak ki, megtelt a Kossuth tér.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Március 15-én Békemenet

Most pedig kiderült, hogy a választások előtt is lesz Békemenet, már az időpontja is ismert! Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be a dátumot!

Március 15-én Békemenet. A legnagyobb

- írja a miniszterelnök a posztjában.

 

