Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt - Videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ma nyílt levelet küldött az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, most pedig videóban fogalmazta meg a gondolatait és felszólította őt.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Zelenszkij elnök úr! Felszólítom, hogy azonnal nyissa újra a Barátság kőolajvezetéket!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.