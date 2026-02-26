Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt - Videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ma nyílt levelet küldött az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, most pedig videóban fogalmazta meg a gondolatait és felszólította őt.
Zelenszkij elnök úr!
Felszólítom, hogy azonnal nyissa újra a Barátság kőolajvezetéket!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
