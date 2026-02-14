Orbán Viktor: Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ökölvilágába. Magyarország ennél többet érdemel

Egész jól nézünk ki - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök az évértékelőjén készült fotóhoz írt megjegyzését így folytatta:
Amerre járok az országban, csupa elszánt, jókedvű és vidám emberrel találkozom. Egyszerre érzem az erőt és a derűt. A mienk egy derűs és erős közösség. Európa legerősebb politikai közössége, amelyen látom az elszántságot és az akaratot. Ez a közösség a választáson győzni akar és győzni is fog!
A kormányfő hozzátette:
Mit látok, ha ránézek az ellenfeleinkre? Dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet. A kontraszt nem is lehetne élesebb, de gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból, kielégítetlen ambíciókból nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést. Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába, hogy megzavarják a fideszes gyűléseket.
A demokrácia előtti időkben az egyet nem értők beszaggatták egymás koponyáját. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámoljuk. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ökölvilágába. Magyarország ennél többet érdemel.
Orbán Viktor végezetül elmondta:
Közösséget, nemzeti közösséget is csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, és mi évtizedek óta ezt tesszük. Hit, remény, szeretet - ahogy írva van - , ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfelünk, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.
Ez legyen a vezérfonal a választási kampány idején is.
