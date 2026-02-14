Orbán Viktor: Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ökölvilágába. Magyarország ennél többet érdemel

Mit látok, ha ránézek az ellenfeleinkre? Dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet. A kontraszt nem is lehetne élesebb, de gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból, kielégítetlen ambíciókból nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést. Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába, hogy megzavarják a fideszes gyűléseket.

A demokrácia előtti időkben az egyet nem értők beszaggatták egymás koponyáját. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámoljuk. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ökölvilágába. Magyarország ennél többet érdemel.