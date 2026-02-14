Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: amíg nemzeti kormány van, nem viszik el a magyar fiatalokat Ukrajnába

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:56
A miniszterelnök szerint rendkívül nagy a magyar választások tétje.
Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében elmondta, hogy nyakunkon van a háború. A miniszterelnök jelezte, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.

Orbán Viktor 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet, ezúttal is óriási volt az érdeklődés  Fotó: mw / 

Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Kilenc országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség az atomháború miatt

– fogalmazott.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt

– szögezte le a kormányfő, majd hozzátette, hogy az április választásnak emiatt is rendkívül nagy a tétje. Orbán Viktor szerint azonban a 2026-os év a győzelem éve lesz a magyar családoknak, a jobboldalnak és a Fidesznek is – írja a Ripost.

Orbán Viktor 2026-os évértékelő beszédét itt nézheted vissza:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

